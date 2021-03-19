Карту зеленых насаждений опубликовали в Алматы

Управление зеленой экономики Алматы опубликовало интерактивную карту зеленых насаждений города, созданную на основе Реестра, передает zakon.kz.



Общественность много лет требовала, чтобы акимат открыл эту информация для горожан. В 2015 году Экологическое общество "Зеленое спасение" даже обратилось в суд с требованием сделать информацию доступной для горожан.

В результате Управление природных ресурсов и регулирования природопользования (с 2019 года Управление зеленой экономики) опубликовало информацию о зеленом фонде города по состоянию на 2011 год. Но через несколько лет она исчезла.





На новой карте имеется информация о породе дерева, возрасте, высоте и его состоянии (здоровые, аварийные, ослабленные, угнетенные и др.).

Отдельно отмечены растения, которые внесены в Красную книгу Казахстана.



Карту с информацией о деревьях можно найти по ссылке.





По данным инвентаризации, в городе произрастает 120 видов деревьев.

Больше всего в городе – вязов (41,6 %), кленов (11,5%), ясеней, яблонь, тополей, сосен и елей, - сообщили в управлении.

На сайте Управления в разделе "Статистика / МОТИВИРОВАННЫЕ ОТКАЗЫ ПО РАЗРЕШЕНИЯМ" можно посмотреть информацию об отказах по запросам на вырубку деревьев.





Учитывая, что база формировалась по результатам инвентаризации 2018-2019 годов, обнаружилось, что некоторые данные в базе устарели. На карте отмечены деревья, которых уже, к большому сожалению, по той или иной причине нет.

Экологическое общество "Зеленое спасение" призывает алматинцев активно пользоваться картой и проверить правильность опубликованной информации.