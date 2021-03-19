В Казахстане появится новый закон о волонтерской деятельности и благотворительности

Министерство информации и общественного развития РК разработало концепцию проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций", передает zakon.kz.

Законопроект направлен на совершенствование отдельных законодательных актов республики и приведет к более эффективному урегулированию общественных отношений в сфере волонтерской деятельности благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций.

Кроме того, предусматривается усиление роли НПО в решении социально значимых проблем населения на основе взаимодействия и поддержки со стороны органов государственной власти.

Как отмечают разработчики, в настоящее время волонтерскую деятельность регулирует закон "О волонтерской деятельности", который позволил сформировать единый понятийный аппарат о волонтерской деятельности, определить общественные отношения в данной сфере, установить единый комплекс принципов деятельности волонтеров, создать юридические предпосылки для активизации и объединения общественных усилий в развитии волонтерской деятельности.

Для дальнейшего системного развития волонтерской деятельности в Казахстане 2020 году проведен Год волонтера, в рамках которого создана инфраструктура волонтерской деятельности через деятельность республиканского Фронт-офиса волонтеров, 17 региональных центров поддержки волонтерства. Действует единая онлайн-платформа волонтеров qazvolunteer.kz.

Сейчас на платформе зарегистрировано более 47 тысяч волонтеров и 3,2 тысяч организаций, опубликовано более 1000 проектов. Внедрены социальные студенческие кредиты для студентов, занимающихся волонтерской деятельностью. Реализуются волонтерские проекты и инициативы.

В период пандемии волонтерское движение активизировалось в Казахстане. Во всех регионах волонтеры занимались фасовкой, распределением и доставкой защитных масок, продуктов питания для одиноких граждан, инвалидов, многодетных семей, развозкой продуктовых наборов, медикаментов, шитьем масок, а также участвуют в полицейских рейдах по соблюдению требовании карантина.

Вместе с тем, отмечают в МИОР, согласно международным сравнительным исследованиям Казахстан, относится к группе стран с низким уровнем гражданской активности и волонтерской деятельности, в частности, это подтверждают и результаты социологических исследований 2019 года.

Так, всего 6% казахстанцев являются активными волонтерами и 63% респондентов не имеют опыта волонтерской деятельности.

Тем не менее, волонтерскому движению в Казахстане есть, куда развиваться. 48,7% казахстанцев выразили желание принять участие в волонтерской деятельности, - поясняется в концепции.

Для повышения стимула участия казахстанцев в волонтерской деятельности предлагается законодательно внедрить следующие меры стимулирования:

расширить права волонтеров в части получения преимущества при поступлении на учебу в высшие учебные заведения. Так, для стимулирования граждан к участию в волонтерской деятельности предлагается включить категорию «волонтер» в категорию лиц, имеющих преимущества при поступлении в высшие, учебные заведения с предоставлением подтверждающих документов (справки) от волонтерских организаций. расширить права волонтеров в части получения преимущества при поступлении на гражданскую службу с учетом личных способностей и профессиональной подготовки кандидата. представлять волонтерским организациям государственное имущество на льготных условиях. В этой связи предлагается внедрить в закон «О государственном имуществе» норму по использованию объектов государственного коммунального имущества волонтерскими организациями на основе имущественного найма (аренды) или доверительного управления на безвозмездной основе. учитывать в трудовом стаже периоды времени, затраченные на осуществление волонтерской деятельности, при выходе на пенсию.

Также предлагается включить норму по ведению Реестра учета волонтерской деятельности самими волонтерскими организациями, исключив данную норму из компетенции центральных исполнительных органов.

Для привлечения граждан к участию в волонтерской деятельности предлагается снизить минимальный возраст волонтера до 16 лет, определив виды волонтерской деятельности, не создающие угрозу здоровью и нравственному развитию. В настоящее время минимальный возраст волонтера определен с 18 лет.

Что благотворительности, то отмечается достаточно невысокий кредит доверия к этой деятельности.

По данным МИОР, только 1/3 часть казахстанцев (34,1%) реально перечисляет свои денежные средства либо готовы перечислять в благотворительные фонды. Каждый второй респондент (47,4%) предпочитает делать пожертвования нуждающимся напрямую.

В тоже время, факторами, сдерживающими благотворительную деятельность в Казахстане, является несовершенство законодательства и отсутствие налоговых льгот и преференций (56,3%), недостаточная поддержка со стороны государства людей, занимающихся благотворительностью (30,9%), отсутствие прозрачности благотворительной помощи (28%).

Для совершенствования законодательства в сфере благотворительности предполагается внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, в том числе в закон "О благотворительности".

Так, для стимулирования граждан для участия в благотворительности предлагается внедрение следующих механизмов:

законодательно расширить права благотворителей, волонтеров благотворительности в части получения преимущества при поступлении на учебу в высшие учебные заведения с учетом личных способностей и профессиональной подготовки кандидата.

расширить права благотворителей, волонтеров благотворительности в части получения преимущества при поступлении на гражданскую службу.

внедрить использование объектов государственного коммунального имущества благотворительными организациями на основе имущественного найма (аренды) или доверительного на безвозмездной основе.

Также предусматривается определить уполномоченный орган в сфере благотворительности с включением функций по реализации политики в сфере развития благотворительности.

Для популяризации и обеспечения прозрачности сферы благотворительности предлагается:

законодательно закрепить максимальные ограничения (в процентах от суммы пожертвований и сборов) административных расходов благотворительных организаций. внедрить нормы по электронной благотворительности. Предлагается электронную благотворительность реализовать через следующие виды: фандрайзинг, краудфандинговая платформа, онлайн-пожертвования (платежи, осуществляемые посредством платежных терминалов, смс, онлайн-банкинга). для обеспечения прозрачности электронной благотворительной помощи ввести норму, обязывающая благотворительные организации отчитываться о реализованных благотворительных программах. внедрить понятие "корпоративной благотворительности" одним из механизмов которого является вовлечение сотрудников организаций, компаний в процессы благотворительности. для систематизации и обеспечения прозрачности благотворительной помощи предполагается разработать единую информационную платформу - Реестр благотворительных организаций.

Полностью документ можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 7 апреля.