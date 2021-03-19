Imanbek передал премию от акима на благотворительность

Иманбека Зейкенова, получившего Grammy, поздравили соотечественники в Аксу, сообщает zakon.kz.

Во время встречи Зейкенов отметил, что не планирует уезжать из родного Аксу. Он продолжит работать над музыкой дома.

По данным Павлодар-онлайн, от имени акима области Абылкаира Скакова Иманбеку подарили два миллиона тенге на приобретение техники для более качественной работы над своей музыкой.

Однако диджей от такого подарка отказался, пообещав передать деньги на благотворительность. Денежную премию вручил и общественный совет Аксу.

Парень из простой семьи, родители умные, хорошо воспитали, - сказал аким Аксу Нуржан Ашимбетов, надев на молодого музыканта чапан. - Действительно, много в тебя вложили. Все их надежды ты оправдал, ты показал отличный результат. Пусть на тебя равняется молодежь и видит, что можно делать чудеса.

Стоит отметить, что в Аксу уже сформировалась целая фан-база молодого продюсера, с которым они мечтают встретиться.

15 марта стало известно, что популярный музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил Grammy за ремикс песни "Roses" американского исполнителя SAINt JHN.