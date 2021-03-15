Imanbek Roses: казахстанец впервые получил Grammy

Популярный музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил "Грэмми", передает zakon.kz.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Национальная академия искусства и науки звукозаписи вручила "Грэмми" 20-летнему казахстанцу за "лучший ремикс".

Imanbek получил мировую популярность после публикации на YouTube ремикса на трек Roses американского исполнителя SAINt JHN. Видеозапись собрала более 117 млн просмотров. Трек вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100, а рэпер Карлос Сент-Джон поблагодарил жителя Аксу за ремикс.

Выпускник Павлодарского колледжа транспорта и коммуникаций Иманбек Зейкенов не имеет музыкального образования, он чувствует музыку сердцем.