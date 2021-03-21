Акция "Ел тірегі – Елбасы" от Благотворительного фонда "Халык" стартовала в Казахстане

В Казахстане стартует акция "Ел тірегі – Елбасы" от Благотворительного фонда "Халык", сообщает zakon.kz.

С первых дней пандемии стало понятно, что это не просто чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения, а настоящий вызов для страны, поэтому сейчас как никогда важны совместные, объединенные усилия.

В 2021 году Казахстан отмечает 30-летие независимости. Благодаря лидерству, мудрости и фундаментальным инициативам Елбасы, единство стало символом нашей Родины. Именно благодаря единству во все времена казахстанский народ преодолевал любые испытания.

В преддверии праздника Наурыз Фонд "Халык" вновь проявил гражданскую позицию и инициировал масштабную благотворительную акцию "Ел тірегі – ЕЛБАСЫ". Фонд приобрел продуктовые наборы для малообеспеченных, многодетных семей. А также семей с детьми с особыми потребностями, оказавшимся в сложном материальном положении из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней карантинных мер.

Благотворительный фонд "Халык" сформировал более 15 000 продуктовых корзин. В каждой корзине есть продукты весом в 50 кг. В настоящее время продуктовые корзины распределяются во все регионы страны, согласно спискам, предоставленным региональными акиматами.

Благотворительный фонд "Халык" призывает представителей бизнес-сообществ и другие благотворительные организации объединиться и поддержать акцию "Ел тірегі – Елбасы".

Фонд планирует проводить акцию неоднократно в течение 2021 года, ведь сегодня каждый из нас как никогда несет ответственность за благополучие народа.