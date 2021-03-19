После отравления учеников в ВКО проверят все школьные столовые

После того, как 48 учеников в ВКО отравились в школьной столовой, власти региона намерены проверить столовые во всех учебных и социальных учреждениях, сообщает zakon.kz.

Произошедшее сразу оценили, как ЧП и теперь намерены привлечь всех виновных к ответственности, передает КТК.

Инцидент произошел в Бозанбайской средней школе Уланского района. Полиция Восточного Казахстана расследует дело. Сразу 82 учащимся сельской школы потребовалась помощь медиков. Каждый третий из детей оказался на больничной койке.

На место выехала специальная комиссия. Аким поручил проверить столовые во всех учебных и социальных учреждениях.

Это является следствием отсутствия системного контроля за организацией питания. Проверить все школьные учреждения и учреждения социальной защиты во всех районах и городах. Все школы, обладающие и производящие школьное питание, должны быть проверены. аким ВКО Даниал Ахметов

Полицейские тоже расследуют причины случившегося. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарных норм. Проверка небольшой сельской школы продолжается. А дети смогут поправить здоровье уже на каникулах.