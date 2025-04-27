Массовое отравление детей в Мангистау: в регионе внепланово проверят более 70 школьных столовых

В Министерстве здравоохранения рассказали о внеплановых проверках школьных столовых и пищеблоков в Мангистауской области после массовых отравлений детей, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства отметили, что в списке для проверки 72 объекта. В данный момент специалисты посетили уже 14 школьных пищеблоков.

"В рамках поручения главы государства по фактам группового отравления детей в школьных столовых Министерством здравоохранения по согласованию с Генпрокуратурой проводится внеплановая проверка пищеблоков в образовательных учреждениях Мангистауской области на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", – пояснили в министерстве.

Для расследования случаев отравления и обеспечения безопасности школьного питания создана Межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители заинтересованных органов, включая Министерство просвещения и здравоохранения, а также Генпрокуратуру.

"От Министерства здравоохранения в состав рабочей группы вошли семь специалистов из Департаментов санэпидконтроля Актюбинской, Жамбылской и Костанайской областей, Алматы и Национального центра общественного здравоохранения", – сообщили в ведомстве.

Также в Минздраве отметили, что ситуация с массовыми отравлениями школьников в Мангистауской области показала необходимость изменения подходов в госконтроле за организацией питания школьников.

"Для системного решения проблем, связанных с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, разработаны новые подходы госконтроля за объектами образования. Они направлены на придание особого статуса объектам с пребыванием детей, исключение предварительного уведомления о проверках для объективной оценки, а также внедрение мониторинговых визитов с целью приведения объектов в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями", – добавили в министерстве.

В Минздраве подчеркнули, что сейчас действующие нормы, предусмотренные Предпринимательским кодексом РК, не позволяют уполномоченным органам обеспечить полноценный охват госконтролем всех объектов пребывания детей.

18 апреля 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области, высказался о случаях массового отравления детей в школьных столовых. Президент назвал происшествия недопустимыми и поручил правительству совместно с профильными государственными органами взять на особый контроль вопросы обеспечения безопасности учащихся.

12 апреля 2025 года в Мангистауской области назвали причину отравления 12 детей в школьной столовой села Бейнеу. Выяснилось, что среди работников есть носитель стафилококка. Еще два сотрудника общепита не прошли вовремя медицинский осмотр. Также в смывах, полученных в школьной столовой, обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

7 марта 2025 года стало известно, что Минздрав Казахстана обновил стандарты питания в организациях здравоохранения и образования.



