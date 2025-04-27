#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
515.03
584.82
6.24
Общество

Массовое отравление детей в Мангистау: в регионе внепланово проверят более 70 школьных столовых

Школьная столовая, школьные повара, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 11:38 Фото: Zakon.kz
В Министерстве здравоохранения рассказали о внеплановых проверках школьных столовых и пищеблоков в Мангистауской области после массовых отравлений детей, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства отметили, что в списке для проверки 72 объекта. В данный момент специалисты посетили уже 14 школьных пищеблоков.

"В рамках поручения главы государства по фактам группового отравления детей в школьных столовых Министерством здравоохранения по согласованию с Генпрокуратурой проводится внеплановая проверка пищеблоков в образовательных учреждениях Мангистауской области на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", – пояснили в министерстве.

Для расследования случаев отравления и обеспечения безопасности школьного питания создана Межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители заинтересованных органов, включая Министерство просвещения и здравоохранения, а также Генпрокуратуру.

"От Министерства здравоохранения в состав рабочей группы вошли семь специалистов из Департаментов санэпидконтроля Актюбинской, Жамбылской и Костанайской областей, Алматы и Национального центра общественного здравоохранения", – сообщили в ведомстве.

Также в Минздраве отметили, что ситуация с массовыми отравлениями школьников в Мангистауской области показала необходимость изменения подходов в госконтроле за организацией питания школьников.

"Для системного решения проблем, связанных с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, разработаны новые подходы госконтроля за объектами образования. Они направлены на придание особого статуса объектам с пребыванием детей, исключение предварительного уведомления о проверках для объективной оценки, а также внедрение мониторинговых визитов с целью приведения объектов в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями", – добавили в министерстве.

В Минздраве подчеркнули, что сейчас действующие нормы, предусмотренные Предпринимательским кодексом РК, не позволяют уполномоченным органам обеспечить полноценный охват госконтролем всех объектов пребывания детей.

18 апреля 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области, высказался о случаях массового отравления детей в школьных столовых. Президент назвал происшествия недопустимыми и поручил правительству совместно с профильными государственными органами взять на особый контроль вопросы обеспечения безопасности учащихся.

12 апреля 2025 года в Мангистауской области назвали причину отравления 12 детей в школьной столовой села Бейнеу. Выяснилось, что среди работников есть носитель стафилококка. Еще два сотрудника общепита не прошли вовремя медицинский осмотр. Также в смывах, полученных в школьной столовой, обнаружили бактерии группы кишечной палочки. 

7 марта 2025 года стало известно, что Минздрав Казахстана обновил стандарты питания в организациях здравоохранения и образования.


Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Казахстан продлил запрет на экспорт сжиженного газа и стальных заготовок
Общество
11:13, Сегодня
Казахстан продлил запрет на экспорт сжиженного газа и стальных заготовок
В Минобороны показали, как летчики готовятся к параду в Астане
Общество
09:59, Сегодня
В Минобороны показали, как летчики готовятся к параду в Астане
Информацию о двух педофилах в Актау прокомментировали в полиции
Общество
18:17, 26 апреля 2025
Информацию о двух педофилах в Актау прокомментировали в полиции
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: