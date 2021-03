Президент США дважды упал, поднимаясь по трапу самолета

Президент США Джозеф Байден два раза оступился, поднимаясь по трапу самолета перед вылетом в Штат Джорджия. Инцидент попал в объективы камер журналистов, сообщает zakon.kz.

Видео публикуют в социальных сетях журналисты президентского пула и СМИ.

President Biden stumbles while walking up the stairs to Air Force One

pic.twitter.com/t959EPMHpu