Президент США дважды упал, поднимаясь по трапу самолета

Президент США Джозеф Байден два раза оступился, поднимаясь по трапу самолета перед вылетом в Штат Джорджия. Инцидент попал в объективы камер журналистов, сообщает zakon.kz.

Видео публикуют в социальных сетях журналисты президентского пула и СМИ.

President Biden stumbles while walking up the stairs to Air Force One

pic.twitter.com/t959EPMHpu — Daily Caller (@DailyCaller) March 19, 2021

Американский лидер прибыл из Белого дома на вертолете на военную базу Эндрюс в штате Мэриленд, где находился борт номер один

На кадрах видно, что американский лидер поначалу бодрым шагом поднимается по ступенькам в самолет, но дважды спотыкается на красной дорожке и падает на колени. Помочь президенту никто не решился, и в результате Байден встал на ноги самостоятельно, опираясь на поручни двумя руками. После этого он отряхнулся и продолжил подъем в более медленном темпе.

В Белом доме заявили, что лидер страны не пострадал.

Ранее Джозеф Байден не смог вспомнить имя министра обороны США во время торжественной речи, посвященной женщинам-военным. Глава Пентагона Ллойд Остин во время произнесения речи стоял в нескольких метрах от главы государства, однако это не помогло президенту США вспомнить его имя. Коме того, он не смог вспомнить само название его ведомства.