Китайские и американские дипломаты обменялись ядовитыми замечаниями

Пекин обвинил США в нарушении протокола в ходе встречи делегаций двух стран в Анкоридже на Аляске. Китай охарактеризовал поведение американцев как неподобающее, передает zakon.kz.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на представителя китайской делегации, передает Politico.

С американской стороны делегацию возглавляли госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, с китайской – глава МИД КНР Ван И. Эти переговоры, закончившиеся скандалом, были дебютом администрации Джо Байдена на международной арене.

Американская сторона начала общение с выражения озабоченности действиями Китая. В числе таких действий Блинкен назвал политику Китая в Синьцзяне, Гонконге, Тайване, кибератаки на Соединенные Штаты, экономическое давление на союзников США.

Каждое из этих действий угрожает основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность. госсекретарь США Энтони Блинкен

Представитель китайской делегации не остался в долгу и сообщил, что американская сторона во время вступительного слова резко вышла за лимит времени с безосновательными атаками и обвинениями в адрес внешней и внутренней политики Китая, провоцируя конфликт.

Это не этика обращения с гостями, это также не соответствует дипломатическому протоколу. член политбюро ЦК китайской компартии Ян Цзечи

Он добавил, что Вашингтон использует свою финансовую и военную мощь для запугивания других стран. Он также сказал, что у Америки есть своя собственная длительная история проблем с правами человека, назвав в качестве примера убийства представителей чернокожего населения в Соединенных Штатах.

Похоже, китайская делегация прибыла с намерением показать себя на публике, сосредоточившись на театральности и драматизме. советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан

Он добавил, что такого рода драматизированные презентации "нацелены на внутреннюю аудиторию".

Отношения США и Китая остаются напряженными. У сторон взаимные экономические претензии. Кроме того, Вашингтон обвинял КНР в недобросовестном информировании о ситуации с коронавирусом. Китай, в свою очередь, недоволен вмешательством американцев во внутренние дела страны, в частности в отношения Пекина и Гонконга.