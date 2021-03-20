Эгоизм надо прекращать - Бекшин обратился к молодежи

На срочном брифинге, посвященном усилению ограничительных мер в Алматы, главный санитарный врач города отметил, что не всегда родители следят за детьми, что сказывается на эпидемобстановке в городе, сообщает zakon.kz.

По его словам, сейчас во дворах жилых комплексом множество детей и родителей и на это стоит обратить внимание.

Хотел бы обратиться к представителям старшего поколения, в возрасте 60 лет и выше. Я хотел бы просить вас быть предельно осторожными, в первую очередь. Нужно прекращать с тоями. Мы знаем, что многие проводят их тайно. Жандарбек Бекшин

Он напомнил, что ранее Президент Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость усиления работы мониторинговых групп.

К сожалению, и днем, и ночью мы фиксируем факты нарушения карантина. Эти факты нужно пресекать. Хочу обратиться к молодежи. Мы расцениваем это как эгоизм. Вы молодые, у вас эта болезнь проходит в бессимптомной форме, но вы переносите заразу в дома. Как результат 37% случаев заражения происходят в семьях. Учитывая эти факты, нужно отказываться от походов в ночные клубы и рестораны, которые работают в неурочное время. Жандарбек Бекшин