Вулкан в Исландии проснулся после 6000 лет спячки

На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, бездействовавшего 6 тысяч лет, передает zakon.kz.

Об этом сообщило метеорологическое управление республики.

Видео извержения опубликовала Аслауг Сигурбьорнсдоттир, министр юстиции страны.

Nýtt myndskeið af eldgosinu í Geldingardal, tekið úr þyrlu Landhelgisgæslunnar. #Eldgos #Reykjanes pic.twitter.com/GAVzPKYxnT — Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021

На месте извержения образовалась трещина длиной до 700 метров, из которой бьет лава высотой до 100 метров. Как отмечается, вулканической активности в этом районе не наблюдалось с XII века. Называются и более большие цифры — до 6 тысяч лет.

За эти месяцы перед извержением произошли десятки тысяч небольших землетрясений и подземных толчков — неопасных, но изрядно попортивших жизнь в окрестных городах и посёлках.

Потоки лавы, по словам ученых, не несут опасности для людей. Вулканические газы и пепел могут создать проблемы, но метеорологи надеются на то, что их помогут сдержать ветер и сильные осадки.

Вулкан имеет невзрывной характер, поэтому ситуацию можно считать штатной, отметили в Национальном геофизическом комитете.