В Индонезии проснулся вулкан, испепеливший десятки домов

16 марта 2025 года вулкан выбросил пепел на двухкилометровую высоту, поэтому местные власти повысили статус извержения до четвертого, высочайшего уровня опасности.

По информации агентства ANTARA, извержение произошло после недель повышенной вулканической активности на горе, расположенной на острове Флорес в восточной Индонезии. Ранее местное правительство уже приказало эвакуировать жителей близлежащих деревень.

An eruption of Mount Lewotobi Laki-laki occurred on Sunday, March 16, 2025, at 08:29 WITA. The height of the eruption column was observed to be ± 1200 m above the peak (± 2784 m above sea level).



