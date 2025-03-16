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Мир

В Индонезии проснулся вулкан, испепеливший десятки домов

извержение вулкана, дым, пепел, вулкан,, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 13:59 Фото: pixabay
В Индонезии произошло очередное извержение смертоносного вулкана Левотоби-Лаки-Лаки. Осенью 2024 года он унес жизни десятка человек, сообщает Zakon.kz.

16 марта 2025 года вулкан выбросил пепел на двухкилометровую высоту, поэтому местные власти повысили статус извержения до четвертого, высочайшего уровня опасности.

По информации агентства ANTARA, извержение произошло после недель повышенной вулканической активности на горе, расположенной на острове Флорес в восточной Индонезии. Ранее местное правительство уже приказало эвакуировать жителей близлежащих деревень.

"Жителям горы Левотоби, а также посетителям и туристам не разрешается осуществлять какую-либо деятельность в радиусе четырех километров от центра извержения и секторальной зоны в пяти километрах к северо-западу от вулкана", – сообщает агентство.

4 ноября 2024 года извержение вулкана Левотоби-Лаки-Лаки привело к выбросу в воздух густого коричневатого пепла на высоту до 2 км. Он обрушился на несколько деревень. В результате чего были сожжены дома, в том числе монастырь католических монахинь.

Андрей Дюсупов
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