Главный государственный санитарный врач РК обратился к казахстанцам

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов обратился к казахстанцам, сообщает zakon.kz.
На протяжении последних дней отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации в городах Нур-Султан и Алматы.
Заболеваемость COVID-19 в двух крупных мегаполисах страны за вчерашние сутки составила 55% от всех выявленных случаев по стране.
Высокий риск заражения коронавирусной инфекцией связан с посещением общественных мест, торговых центров, рынков, при проведении массовых мероприятий (свадьбы, юбилеи, поминки и др.), не соблюдение мер профилактики в общественном транспорте, а также несоблюдение домашнего карантина.
В целях предупреждения дальнейшего распространения COVID-19 в городах Нур-Султан и Алматы по решению региональных оперативных штабов принят ряд ограничительных мер.
Ухудшение эпидемиологической ситуации по COVID-19 отмечается во всем мире, регистрируется заболеваемость коронавирусной инфекции, связанная с распространением новых штаммов вируса.
Во многих странах мира также, ужесточаются карантинные мероприятия.
В предстоящие праздничные и выходные дни призываю каждого из вас позаботиться о собственном здоровье и здоровье своих близких, и настоятельно рекомендую:
Поздравляю всех казахстанцев с весенним праздником Наурыз мейрамы и желаю каждой семье крепкого здоровья, благополучия и всем нам возвращения к прежней жизни без ограничений!
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