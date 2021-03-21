Врач рассказал о дыхательной гимнастике для восстановления легких

Реабилитолог Дмитрий Сандул рассказал о дыхательной гимнастике, которая поможет в восстановлении легких, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Врач заявил, что люди используют возможности легких только на 30-40 процентов.

Самое простое, что вообще можно делать – научиться пользоваться дыханием и задержками, — сказал он.

Сандул считает, что дыхательная гимнастика может помочь, в том числе, восстановить легкие после коронавирусной инфекции.

Чтобы убрать последствия коронавируса, нужно использовать пранаяму – технику дыхания, которая известна в Индии, в практике йоги. Мы делаем вдох носом, увеличиваем его максимально долго, такой же спокойный длинный выдох. Можно практиковать "квадратное" дыхание: вдох и выдох на четыре счета, регулировать длительность вдоха и выдоха. Так вы растягиваете легкие, легочная система начинает развиваться, ‒ объяснил специалист.

Подобным образом, полагает он, можно научиться контролировать состояние легких, проверить, насколько свободно осуществляется дыхание. Также развитие легких укрепит организм и тем самым поможет ему защититься от будущих инфекций, заверил Сандул.

Не стоит делать дыхательную гимнастику в медицинской маске, поэтому нужно выбирать такое место для упражнений, где гарантированно нет никакой инфекции.

Желательно минимум два раза в день, утром и вечером, уделять дыхательным упражнениям хотя бы пять минут. — заключил специалист.