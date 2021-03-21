Перечислены шесть продуктов, которые не стоит покупать в супермаркете

Китайский блогер с платформы WeChat перечислил шесть продуктов из супермаркета, которые опасно покупать. По словам автора материала, продукты зачастую хранятся в ненадлежащих условиях, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Так, по словам блогера, в супермаркете лучше не покупать готовый фарш. Он отметил, что это изделие зачастую изготавливается из мясных остатков или испорченного мяса, при этом в полуфабрикате много жира. По причине несвежести не стоит покупать в магазине и курицу гриль, добавил автор.

Пользователь отметил, что соленые овощи в супермаркетах часто хранятся в контейнерах, вокруг которых ходят покупатели. В итоге в продукт могут попасть бактерии. При этом для продления срока годности в товар нередко добавляют много соли, пояснил он.

Блогер призывает избегать приобретения нарезанных фруктов, поскольку они теряют питательные вещества. В то же время в процессе ручной упаковки в них могут попасть бактерии. Как утверждает автор, некоторые наборы составляют из залежавшихся фруктов, обрезая гнилые части и сохраняя целые.

Автор также включил в свой список замороженную рыбу, так как из-за низкого спроса товар залеживается. Отличительные черты испортившегося продукта — при надавливании на мясе образуются вмятины, а глаза у рыбы уже покраснели или побелели.

Наконец, автор материала предостерегает от покупки готовых наборов специй, поскольку в них могут положить испортившиеся ингредиенты. Также, по его мнению, в пищевой пленке, в которую обычно упаковывают специи, легко размножаются бактерии. Также там может появиться плесень.