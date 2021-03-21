Венецианская комиссия дала заключение по вопросам обращения судов в Конституционный Совет 

19-20 марта 2021 года в онлайн-режиме состоялась 126-я пленарная сессия Венецианской комиссии Совета Европы, сообщает zakon.kz.

Комиссией принято заключение по Концепции совершенствования правовых основ Конституционного Совета Казахстана. Речь идет о предложениях по совершенствованию механизма обращения судов в Совет с представлениями о проверке конституционности законов.

В заключении Комиссии выражена поддержка отдельному выделению в процессуальных кодексах ходатайств сторон об обращении в Конституционный Совет, детализации порядка их рассмотрения судом, закреплению конкретных оснований для отказа и его обжалованию в вышестоящие судебные инстанции.

Обращаясь к участникам сессии, Председатель Конституционного Совета К.Мами сказал, что в настоящее время в Казахстане по инициативе Президента Республики проводятся масштабные реформы в политико-правовой сфере. В прошлом году был принят новый закон о митингах, в основу которого положен уведомительный порядок проведения этих мероприятий. Законодательно регламентирована оппозиционная деятельность, в два раза снижено количество граждан для создания политических партий. В партийных списках теперь не менее 30 % составляют молодежь и женщины. Ожидается уменьшение ценза для прохождения партий в Парламент с 7 до 5 %, отметил спикер.

Комиссия также одобрила заключения: по проекту Конституции Кыргызстана; о поправках к Конституции и порядке их принятия в Российской Федерации; по Закону Испании о безопасности граждан; по проекту Закона Украины о политических партиях; по проекту закона о Высшем судебном и прокурорском совете Боснии и Герцеговины; по проекту закона о Народном адвокате Республики Молдова и др.

В своем выступлении при обсуждении проекта заключения по Российской Федерации заместитель Исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева И.Рогов отметил, что распространенной тенденцией стало перераспределение полномочий, в частности Главы государства, между ветвями власти, усиление контрольных функций представительных органов над Правительством и исполнительными органами, укрепление механизмов реализации воли народа при принятии важнейших государственных решений.

Проведенная в 2017 году по инициативе Первого Президента Республики – Елбасы Н.А. Назарбаева конституционная реформа была направлена на решение именно этих задач. Сейчас мы наблюдаем те же процессы в некоторых постсоветских странах, в том числе и в Российской Федерации, сказал член Комиссии.