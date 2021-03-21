За оскорбление в чате женщина в ВКО получила срок

Женщину приговорили к 20 часам общественных работ за оскорбление в чате WhatsApp, сообщает zakon.kz.

Жительница Восточно-Казахстанской области снимала домик у гражданки А. с семьей и посадила огород. Позже из-за задолженности она вынуждена была съехать. При переезде часть вещей и документы остались в том же доме. Они были утеряны, что послужило причиной конфликта между ней и хозяйкой дома.

В раздраженном состоянии женщина записала бывшему арендодателю аудиосообщение через WhatsApp. На записи преобладала нецензурная брань. ДУИС ВКО

Потерпевшая сохранила аудиозаписи женщины и предоставила их в суде.

На судебном заседании женщина признал свою вину. Ее приговорили к 20 часам общественных работ.

Подучетная поставлена на учет в службу пробации и направлена в акимат для выполнения общественных работ. начальник службы пробации Максат Манарбеков