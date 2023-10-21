Жителя Усть-Каменогорска оштрафовали за оскорбления в групповом чате мессенджера
Фото: Zakon.kz
Мужчина назвал одну из участниц группового чата "воровкой" за что женщина подала на оскорбителя в суд. Ответчика признали виновным и наложили на него штраф, сообщает Zakon.kz.
Во время общения в групповом чате мужчина обратился к знакомой, назвав ее "воровкой". Остальные участники группы, которых более 90, прочли сообщение. Оскорбленная женщина обратилась в суд, передает YK-news со ссылкой на пресс-службу областного суда Восточно-Казахстанской области.
Суд обязал ответчика опровергнуть порочащие честь и достоинство истца сведения, а также выплатить истице компенсацию морального вреда в размере 5000 тенге.
Ранее генеральная прокуратура опубликовала статистику по административным правонарушениям в Казахстане. В ведомстве рассказали, жителей каких регионов чаще всего штрафуют.
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