Жителя Усть-Каменогорска оштрафовали за оскорбления в групповом чате мессенджера

Мужчина назвал одну из участниц группового чата "воровкой" за что женщина подала на оскорбителя в суд. Ответчика признали виновным и наложили на него штраф, сообщает Zakon.kz.

Во время общения в групповом чате мужчина обратился к знакомой, назвав ее "воровкой". Остальные участники группы, которых более 90, прочли сообщение. Оскорбленная женщина обратилась в суд, передает YK-news со ссылкой на пресс-службу областного суда Восточно-Казахстанской области.

Суд обязал ответчика опровергнуть порочащие честь и достоинство истца сведения, а также выплатить истице компенсацию морального вреда в размере 5000 тенге.

Ранее генеральная прокуратура опубликовала статистику по административным правонарушениям в Казахстане. В ведомстве рассказали, жителей каких регионов чаще всего штрафуют.