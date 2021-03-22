В Алматы накрыли ночной клуб: свыше 150 человек были оштрафованы

Ночью 21 марта мониторинговая группа Медеуского района Алматы вывела посетителей ночного заведения Boom Bar (ранее известное под названием The Artist), сообщает zakon.kz.

Данный объект функционировал в нарушение Постановления Главного государственного санитарного врача города.

На момент прибытия мониторинговой группы в заведении находилось порядка 150-170 человек. Помимо нарушения режима работы зафиксировано несоблюдение таких эпидемиологических требований, как запрет массового скопления людей, масочный режим, социальная дистанция. На юридическое и физические лица составляются протоколы об административном нарушении и наложении штрафа.

Напомним, в городе действуют усиленные ограничительные меры. Запрещены массовые мероприятия, а также работа ряда субъектов предпринимательства, в особенности развлекательных заведений. В целях обеспечения соблюдения карантинных норм в городе работают 32 мониторинговые группы, в состав которых входят сотрудники акимата района, местной полицейской службы, а также представители палаты предпринимателей "Атамекен".

Ранее с 18 по 21 марта текущего года в ходе ночного объезда было обследовано 1800 объектов. Выявлены нарушения на 205 объектах. Соответствующие меры приняты в отношении юридических лиц. Также за нарушение карантинных мер было оштрафовано 321 физическое лицо.

Акимат Алматы призывает горожан к бдительности. Необходимо всем соблюдать эпидемиологические требования, не посещать места скопления людей. Данные меры нацелены на то, чтобы прервать цепочку заражения коронавирусной инфекции - ежедневный прирост заражения КВИ превышает показатель в 300 случаев.