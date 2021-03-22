Иван Ургант заразился коронавирусом

Российский телеведущий Иван Ургант сообщил о заражении коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи, — написал он.

Также он поблагодарил всех за беспокойство, отметив что самоизолировался дома и чувствует себя нормально.

Проверка скорости Твиттера.У меня ковид.Конец связи. — Ivan Urgant (@urgantcom) March 22, 2021

В комментариях Урганту желают здоровья и сетуют, что он не прошел вакцинацию.