Иван Ургант заразился коронавирусом

22 марта 2021, 15:09
Фото: gazeta.ru

Российский телеведущий Иван Ургант сообщил о заражении коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи, — написал он.

Также он поблагодарил всех за беспокойство, отметив что самоизолировался дома и чувствует себя нормально.

В комментариях Урганту желают здоровья и сетуют, что он не прошел вакцинацию.


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