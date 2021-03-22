Представлялись полицейскими и оформляли кредит – в ВКО задержали мошенников

В начале января 2019 года в ВКО действовали мошенники, представлявшиеся сотрудниками полиции, сообщает zakon.kz.

Они под надуманным предлогом просили граждан сфотографироваться, из документов узнавали все личные данные. После чего оформляли на их имя кредиты.

В дальнейшем они представлялись медицинскими работниками, похищали удостоверение личности и банковскую карту. После чего, установив мобильное приложение оформляли два денежных кредита. начальник службы пробации майор юстиции Сулейменов Ерболат

Мошенников задержали, в суде их преступления были доказаны. Их приговорили к трем годам ограничения свободы. Сейчас их поставили на учет в службу пробации ВКО.

При постановке на учет данным лицам были разъяснены их права и обязанности при отбывании наказания в виде ограничения свободы.

В настоящее время с ними ведется профилактическая работа по исправлению их правосознания. Также, осужденные проверяются по месту жительства и проводится работа с психологами. В случае нарушения, данным гражданам срок ограничения свободы будет заменен на лишение свободы, - резюмировал майор юстиции Сулейменов Ерболат