Пять человек погибли в ночном ДТП на трассе в Карагандинской области

22 марта в Карагандинской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, сообщает zakon.kz.

Как передает NV.kz, авария произошла в 00:30 часов на трассе "Жезказган-Сатпаев".

Водитель автомобиля ВАЗ, не справившись с управлением, врезался в кронштейн разделительного ограждения. В результате ДТП водитель и все четыре пассажира скончались на месте от полученных травм.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.