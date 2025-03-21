Три человека погибли в Алматинской области из-за ДТП с деревом

Фото: Zakon.kz

В Алматинской области водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и на скорости врезался в дерево. Три его пассажира скончались на месте, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 21 марта на 29 км трассы Алматы-Жетыген. "Водитель Toyota Camry с различными травмами госпитализирован в больницу. По данному факту зарегистрировано уголовное дело, все обстоятельства произошедшего выясняются", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИЛИЙСКИЙ РАЙОН📍ОТЕГЕН БАТЫР (@gres_big_family) Правоохранители напомнили участникам дорожного движения о необходимости соблюдать ПДД, не нарушать установленный скоростной режим, а также избегать резких маневров на дорогах. Ранее стало известно о том, что 21 марта 2025 года в Карагандинской области произошли сразу два ДТП с участием общественного транспорта.

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