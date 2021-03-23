Роман Абрамович подал иск о клевете против автора книги "Люди Путина"

Российский предприниматель Роман Абрамович подал в суд на издательский дом HarperCollins, выпустивший прошлой весной книгу "Люди Путина" (Putin's people), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Книга была написана бывшим московским корреспондентом газеты Financial Times Кэтрин Белтон.

Как говорится в заявлении Абрамовича, опубликованном на сайте принадлежащего ему футбольного клуба "Челси", автор книги и издательство распространяют ложную и порочащую его имя информацию.

Сегодня мои законные представители начали в Англии судебное разбирательство, касающееся книги, которая была издана в Соединенном Королевстве. Книга содержит ряд ложных и клеветнических утверждений обо мне, в том числе о приобретении мной футбольного клуба "Челси" и его деятельности", - заявил Абрамович.

По словам миллиардера, это решение далось ему нелегко, так как он не стремится к публичности и редко опровергает не соответствующие истине сообщения о своей жизни и бизнесе. Однако в данном случае он пришел к выводу, что содержание книги наносит существенный вред не только его деловой репутации, но и клубу.

В заявлении также подчеркивается, что представители Абрамовича будут пытаться достичь внесудебного урегулирования спора и предоставили издательству информацию, опровергающую сведения, содержащиеся в книге.

В книге Белтон среди прочего утверждалось, что Абрамович замешан в коррупции и приобрел "Челси" по указанию российских властей.