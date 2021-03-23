Назван состав Комиссии по земельной реформе в Казахстане

По поручению Главы государства для обсуждения норм проекта Земельного кодекса РК и выработки предложений создана Комиссия по земельной реформе, передает zakon.kz.

Как сообщает министерство сельского хозяйства РК, в этой связи Премьер-Министр РК Аскар Мамин подписал распоряжение № 62-р от 19.03.2021 г. "О создании Комиссии по земельной реформе".

Данным документом, в частности, утверждены общие положения, задачи, организация и порядок работы Комиссии, а также ее состав.

Состав Комиссии по земельной реформе в Казахстане: