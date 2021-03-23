Пользователи Android-смартфонов жалуются на массовые сбои приложений

Ночью и утром 23 марта пользователи смартфонов, работающих на операционной системе Android, столкнулись с нестабильной работой программного обеспечения, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Самые разные приложения, среди которых почтовые клиенты, банкинг и Google Pay, выдают ошибки и не открываются — в этом случае не помогает перезагрузка устройства. Как сообщает Androidpolice, проблемы наблюдаются по всему миру.

Больше всего жалоб на сбои в работе приложений от пользователей смартфонов Samsung, включая Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note 20, Galaxy A50 и A70. Но со сбоем столкнулись владельцы гаджетов и других брендов.

Представители Google сообщают, что в компании знают о проблеме и решают ее. Связана она с системным апплетом WebView,которое открывает страницы в приложениях. Из-за ошибки в нем и крашатся приложения. Пока же предлагается единственное решение — стирать все данные проблемного приложения в настройках смартфона.