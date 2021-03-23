Нур-Султан засыпало снегом

О погоде в Нур-Султане рассказали в РГП "Казгидромет", сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

23 марта в столице наблюдается переменная облачность, днем осадки в виде дождя и снега, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 0-2 мороза, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в уборке снега задействовано 960 единиц спецтехники и свыше 1700 дорожных рабочих.

Проведение снегоуборочных работ в Нур-Султане предусмотрено в двухсменном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки. В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары и т.д. Весь снег вывозят на одиннадцать полигонов, расположенных во всех районах столицы. На полигонах установлены фото- и видеокамеры для контроля, - пояснили в акимате Нур-Султана.

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Также сообщается, что 24 марта синоптики прогнозируют в столице переменную облачность и погоду без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов ниже нуля, днем около 0 градусов.