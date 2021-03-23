Более 160 авто скопилось при выезде из Нур-Султана из-за непогоды

Спасатели Нур-Султана ведут борьбу со снежной бурей, передает zakon.kz.
По данным "Казгидромета", с 21:00 23 марта до 21:00 24 марта в столице ночью ожидаются метель, ветер северо-западный с переходом на юго-западный - порывы 15-18 м/с.
В аварийно-спасательных, неотложных работах, патрулировании задействованы личный состав экстренных служб города в том числе ДЧС Нур-Султана, МВД РК, МИО, дорожные службы. пресс-служба ДЧС Нур-Султана
Отмечается, что образовалось скопление автотранспорта на постах "Рубеж" - 135 легковых, 29 грузового автотранспорта, из них:
Силами столичных спасателей на данный период времени спасено 18 человек, из них двое - дети, а также из снежной бури вызволено пять единиц техники.
На данный момент в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, гололед, ограничение видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта из Нур-Султана на участке автодорог республиканского значения, - уточнили в пресс-службе.
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