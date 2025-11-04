#Народный юрист
#Народный юрист
События

Трассу республиканского значения закрыли в Казахстане из-за непогоды

дорогу закрыли в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 01:19 Фото: Zakon.kz
Закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения граница КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ, сообщает Zakon.kz.

Ограничения введены в связи с ухудшением погодных условий – верховой и низовой метели, гололеда и плохой видимости.

"Просим водителей воздержаться от поездок в данном направлении до улучшения погодных условий и снятия ограничения", – призвали в МЧС РК.

Ранее сообщалось, почему полиция остановила движение более тысячи авто в Акмолинской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
