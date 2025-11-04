Трассу республиканского значения закрыли в Казахстане из-за непогоды
Фото: Zakon.kz
Закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения граница КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ, сообщает Zakon.kz.
Ограничения введены в связи с ухудшением погодных условий – верховой и низовой метели, гололеда и плохой видимости.
"Просим водителей воздержаться от поездок в данном направлении до улучшения погодных условий и снятия ограничения", – призвали в МЧС РК.
Ранее сообщалось, почему полиция остановила движение более тысячи авто в Акмолинской области.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript