Трассу республиканского значения закрыли в Казахстане из-за непогоды

Фото: Zakon.kz

Закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения граница КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ, сообщает Zakon.kz.

Ограничения введены в связи с ухудшением погодных условий – верховой и низовой метели, гололеда и плохой видимости. "Просим водителей воздержаться от поездок в данном направлении до улучшения погодных условий и снятия ограничения", – призвали в МЧС РК. Ранее сообщалось, почему полиция остановила движение более тысячи авто в Акмолинской области.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: