На сайте президента Украины заявили, что у Зеленского закончился срок полномочий

Официальный сайт украинского президента ошибся при публикации распоряжения главы Украины Владимира Зеленского, сообщает zakon.kz со ссылкой на Страна.ua.
В сообщении говорилось, что Аллу Полищук необходимо уволить с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области в связи с "окончанием срока полномочий Президента Украины".
Вскоре электронная версия документа была удалена.
Уволить Полищук Аллу Ивановну с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины, - говорилось в тексте распоряжения.
Теперь этого распоряжения под номером 206 в соответствующем разделе нет: там опубликовано распоряжение №204, а сразу за ним - №207.
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