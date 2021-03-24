В двух районах Алматы на день отключат холодную воду

Ряд зданий в двух районах Алматы на день отключат от холодной воды, передает zakon.kz.

Как сообщает ГКП "Алматы су", 25 марта с 9-ти до 18-ти часов будет отключена подача холодной воды в здания, расположенные в Ауэзовском районе на территории микрорайонов "Мамыр-3" (№№ 14, 15, 16, 17, 17/1) и "Мамыр-4" (частный сектор).

Также 26 марта с 9-ти до 18-ти часов будет приостановлено водоснабжение жилых домов и иных зданий в Бостандыкском районе, расположенных в контурах улиц Навои–Торайгырова–Щепкина–Декарта–Саина.

Вводимые ограничения необходимы для подсоединения к сетям нового водопровода.

На время отключения к объектам социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.

В ГКП "Алматы су" попросили жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Телефон для справок: 274-66-66.