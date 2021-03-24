Поножовщина произошла в Караганде

Досудебное расследование начато по факту поножовщины в Караганде, сообщает zakon.kz.
23 марта в 16:30 40-летний житель Караганды в ходе ссоры нанес ножевое ранение 34-летнему знакомому. Сотрудниками полиции по горячим следам установлены все участники инцидента. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 3 УК РК. пресс-служба ДП Карагандинской области касаемо опубликованного в соцсетях видео
Как отметили в ведомстве, проводятся следственные мероприятия.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хотите быть в курсе важных новостей?