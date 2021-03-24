Не поделили место в столовой: на видео попала массовая драка вахтовиков

В Мурманской области из-за проблем с питанием в вахтовом поселке подрались около сотни рабочих, передает zakon.kz.

Конфликт между строителями возник в столовой на объекте "Новатэка" в поселке Белокаменка - кто-то занял чужое место и понеслось. Ссора выплеснулась на улицу, где уже превратилась в настоящую драку. Бились десятки людей, в итоге восемь человек получили легкие травмы (правда, у одного человека сломана лицевая кость). Полиция ищет зачинщиков, - говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

В управлении министерства внутренних дел РФ по Мурманской области прокомментировали инцидент.

Во вторник вечером в УМВД России по Мурманской области поступило сообщение о конфликтной ситуации между рабочими на одной из строительных площадок в поселке Белокаменка. (...) В результате получили травмы и обратились за медицинской помощью шесть человек, все они обслужены амбулаторно. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По предварительным данным, инцидент имел бытовой характер, - сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

На видеороликах, которые распространяют в соцсетях, видно, как толпа из нескольких десятков человек дерутся на улице. Часть из них в строительной спецодежде. По одной из версий самих вахтовиков, конфликт произошел на бытовой почве - из-за невежливого поведения кого-то из рабочих.