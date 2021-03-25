Токаев созвал 29-ю сессию АНК

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о созыве двадцать девятой сессии Ассамблеи народа Казахстана, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Созвать двадцать девятую сессию Ассамблеи народа Казахстана 28 апреля 2021 года в городе Нур-Султане в Назарбаев-центре с повесткой дня "30 лет единства, мира и согласия", - говорится в тексте указа.

Правительству РК поручено принять меры по организации проведения двадцать девятой сессии Ассамблеи народа Казахстана.