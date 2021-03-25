Токаев созвал 29-ю сессию АНК

25 марта 2021, 08:10
Фото: Акорда

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о созыве двадцать девятой сессии Ассамблеи народа Казахстана, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Созвать двадцать девятую сессию Ассамблеи народа Казахстана 28 апреля 2021 года в городе Нур-Султане в Назарбаев-центре с повесткой дня "30 лет единства, мира и согласия", - говорится в тексте указа.

Правительству РК поручено принять меры по организации проведения двадцать девятой сессии Ассамблеи народа Казахстана.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?