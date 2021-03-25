Продолжается рост смертей от коронавируса в Казахстане

В Казахстане продолжается рост смертей от коронавируса, передает zakon.kz.

За сутки от инфекции умерли 11 человек. Всего с начала пандемии в стране умерли 2 952 человека.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 25 марта

Зафиксировано шесть случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода и 153 человека выздоровели.



Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50 152, летальных случаев - 669, выздоровевших - 46 864.