Новую удобную функцию тестируют в WhatsApp

WhatsApp тестирует функцию ускоренного прослушивания голосовых сообщений, передает zakon.kz со ссылкой на 3DNews.

Отмечается, что подобная функция имеется уже давно практически у всех конкурентов мессенджера. В сборке WhatsApp с номером 2.21.60.11 стало возможно выбирать две дополнительные скорости - 1,5x и 2x. Это будет удобным для быстрого прослушивания длинных аудиосообщений.

Параллельно с этим сборка теперь требует минимум iOS версии 10. О прекращении поддержки старых устройств мессенджером стало известно в начале марта.

Недавно разработчики заявили о внедрении в WhatsApp сквозного шифрования для аудио- и видеозвонков.