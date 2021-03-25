Хабиб Нурмагомедов призвал запретить творчество Моргенштерна

Завершивший карьеру в UFC российский боец Хабиб Нурмагомедов поддержал заявления других российских спорстменов с требованием запретить Моргенштерну творческую деятельность, передает zakon.kz.

Первым против композиций рэпера Моргенштерна и его образа выступил бывший дзюдоист и призер Олимпийских игр, ныне депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов. Его возмутило решение одного из крупных российских банков о назначении Моргенштерна на должность директора по работе с молодежью. Призыв Носова поддержали бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко, боксеры Денис Лебедев и Костя Цзю, бывший боец UFC Дмитрий Смоляков, ветеран MMA Джефф Монсон.

Не остался в стороне и Хабиб Нурмагомедов. Он выразил надежду на то, что в России учредят некий аппарат, который будет регламентировать и контролировать неоднозначное творчество современных исполнителей.

Саша, все правильно. На самом деле, ценности поменялись, и самое страшное в этом – дети. Детей чужих не бывает. Очень надеюсь, что появится у нас в стране какой-нибудь дисциплинарный орган, который будет курировать и чистить всю эту грязь с экранов, – написал Нурмагомедов в сториз в Instagram, обратившись к Шлеменко.