Что повлияло на ослабление тенге, рассказали в Нацбанке

О ситуации на международных рынках и курсе национальной валюты после длинных выходных дней в Казахстане рассказал директор Департамента монетарных операций Национального банка Нуржан Турсунханов, передает zakon.kz.

Так, обменный курс национальной валюты после праздничных выходных открылся с ослаблением на 0,5% по сравнению со средним курсом прошлой пятницы, тенге торгуется в диапазоне 423,00–423,20 за доллар.

Как пояснил Турсунханов, ослабление национальной валюты, прежде всего, обусловлено неопределенностью темпов восстановления спроса на нефть на фоне новых локдаунов и ухудшением риск-сентимента на развивающихся рынках.

С начала недели на рынках энергоносителей произошел рост волатильности. Беспокойство относительно перспектив спроса на фоне роста заболеваемости COVID-19 в мире и ужесточение карантинных ограничений в ряде европейских стран обвалили котировки черного золота 22–23 марта почти на 7%, до 60 долларов США за баррель. Однако нефть отыграла падение в следующие дни на фоне сообщений о блокировке Суэцкого канала контейнеровозом тайваньской компании Evergreen Marine, который перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире. По предварительным данным, это может вызвать задержку в поставках нефти объемом до 13 млн баррелей, - сказал директор департамента.

Он отметил, что несмотря на корректировку цен на энергоносители на фоне происшествия в Суэцком канале, перспективы дальнейшего роста котировок нефти остаются неопределенными. Новые локдауны в совокупности с медленным и неравномерным распределением вакцин ставят под сомнение быстрое восстановление экономик и перспективы скорого открытия авиасообщения в Европе, что негативно отразится на темпах роста спроса на нефть.

По его словам, на мировом валютном рынке негативный риск-сентимент продолжает оказывать давление на валюты развивающихся стран. Неделя началась с резкого ослабления турецкой лиры на 17,3% на утро понедельника после решения президента Турции Р. Эрдогана сменить председателя центробанка страны. Третьим за последние два года председателем турецкого ЦБ был назначен Сахап Кваджиоглу, который ранее выступал в СМИ против повышения ставки. После резкого падения в начале недели валюта скорректировалась, по закрытии на 25 марта ослабление с начала недели составило 9,6%.

Российский рубль продолжил ослабление несмотря на повышение ключевой ставки Банком России. С начала недели российская валюта ослабла на 3,5% к доллару США. Этому способствовали негативный внешний фон в виде падения котировок нефти и продолжающееся бегство иностранных инвесторов из рублевых облигаций в ожидании объявления новых санкций. Так, доходность 10 летних ОФЗ с начала недели повысилась на 13 базисных пунктов до 7,23%, в моменте доходя до 7,31%.

Чтобы поддержать падающий рынок рублевого госдолга, Минфин РФ во вторник отменил аукционы ОФЗ, запланированные на эту неделю, итого разместив в I квартале 2021 года лишь 403 млрд рублей из заявленного квартального плана в 1 трлн рублей. Данное решение способствовало некоторой нормализации ситуации на рынке гособлигаций.

В целом на фоне снижения аппетита к риску у инвесторов и из-за ухудшения ситуации вокруг коронавируса в Европе продолжается укрепление доллара США, которое с начала недели составило 0,7% по отношению к индексу валют развитых стран. Индекс валют развивающихся стран J.P.Morgan (EMCI) c начала недели ослаб почти на 2%.

Обменный курс тенге формируется в соответствии с динамикой внешних фундаментальных факторов. Сохранение неопределенности в отношении перспектив спроса на нефть и ухудшение риск-аппетита инвесторов в отношении активов развивающихся стран продолжают оказывать влияние на курсообразование национальной валюты, - резюмировал Турсунханов.