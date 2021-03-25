Алматинцев могут вакцинировать в торговых домах и рынках

В Алматы прорабатывают вопрос вакцинации населения в торговых домах и рынках. Об этом рассказали в Управлении здравоохранения города, передает zakon.kz.

На сегодня в городе работает 35 прививочных кабинетов. Дополнительно хотим развернуть еще 15. Это будут и частные медцентры. Далее прорабатываем вопрос (вакцинации - ред.) населения в торговых домах и рынках. Вопрос отрабатываем, чтобы мы шли сами к населению, - сказала представитель Управления здравоохранения, директор Центра телемедицины Лаура Мырзагали.

По ее словам, в феврале в город поступило 1750 доз, в марте - 10 800. Сейчас этими вакцинами прививают категорию лиц, которую определил Минздав. Это медработники, педагоги, полицейские, сотрудники дошкольных учреждений, студенты. Следом будут прививать людей, которые состоят на учете.

Население тоже будут прививать. В апреле и мае в Алматы поступит по 65 тыс. доз вакцины, в июне 67 тыс. доз.

Лаура Мырзагали добавила, что из-за того, что в городе резко выросло число заболевших коронавирусом, Управздрав развернул койки до 5000 мест. Итого вместе с теми койками, которые развернули ранее, в городе есть около 7000 мест. Из них заняты 3120 коек.

Она отметила, что в ЦГКБ сейчас размещают людей, заболевших коронавирусом, в 1-й городской больнице находятся алматинцы, у которых пневмония.