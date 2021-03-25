Опасная болезнь может выйти из-под контроля из-за COVID-19

Пока все внимание врачей сосредоточено на борьбе с коронавирусом, другие заболевания не дремлют и могут выйти из-под контроля, передает zakon.kz.

В частности, речь идет о туберкулезе. Симптомы этого заболевания частично перекликаются с признаками коронавируса. Но есть и свои отличия.

Если у пациента кашель более 2-х недель, резкое похудание, потливость, боли в грудной области, кровохарканье (не во всех случаях), слабость, быстрая утомляемость, повышение температуры тела. то это вероятные симптомы туберкулеза. Это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза, больше известными как бациллы или палочки Коха. Поражаются преимущественно легкие(80%) реже другие органы (20%). Ранняя диагностика и своевременное лечение - ключевой момент в борьбе с туберкулезом. - сказала врач-фтизиатр поликлиники ГКБ №7 Алматы Каракоз Утемуратова.

Туберкулез остается одной из самых смертоносных инфекций и одной из ведущих причин смертности населения в мире. Согласно информации ВОЗ от туберкулеза ежедневно погибает в мире около 4000 человек. В Казахстане с каждым годом регистрируется все меньше случаев заболевания туберкулезом, и уровень смертности среди больных продолжает падать. Но туберкулез не исчез. Общее число пациентов, страдающих от туберкулеза, все еще высоко.

В этом году лозунг Всемирного дня борьбы с туберкулезом - "Время идет". Этим лозунгом медицинские работники противотуберкулезных служб хотят привлечь внимание мировой общественности к тому, чтобы на фоне пандемии COVID-19 не забывали об угрозе заболеваемости туберкулезом. Борьба с коронавирусной инфекцией отнимает большую часть медицинских ресурсов. И сейчас очень важно в должной мере обеспечить своевременное выявление этого заболевания.

Наличие кашля более 2-х недель является прямым показаниям для немедленного проведения обследования в любом медицинском учреждении. Инновационные ускоренные методы диагностики туберкулеза и его лечения, основанные на международных стандартах, доступны каждому гражданину на бесплатной основе. Если у вас родился малыш, помните о необходимости вашего прохождения флюорографического обследования на туберкулез в течение месяца после выписки из родильного дома. Если вы прибыли в Казахстан на временное проживание, в том числе трудовой миграции, помните о необходимости проведения обязательного флюорографического обследования на туберкулез. В целом каждому из нас очень важно ежегодно проходить флюорографическое обследование на туберкулез. - пояснила доктор.

В Казахстане лица, болеющие туберкулезом, подлежат обязательному лечению и диспансерному наблюдению, обеспечиваются необходимыми лекарственными средствами. За гражданами, временно утратившими трудоспособность в связи с заболеванием, сохраняется место работы. К работе допускаются все лица с туберкулезом, успешно завершившие курс лечения и имеющие медицинское заключение о допуске.

Лица с ограниченными процессами без определения микобактерии туберкулеза в мазке мокроты, находящиеся на амбулаторном этапе, независимо от категории и фазы лечения, имеющие удовлетворительное состояние, хорошую переносимость противотуберкулезных препаратов и приверженность к контролируемому приему противотуберкулезных препаратов, могут быть допущены к учебе или труду, за исключением работников родильных домов, детских больниц, отделения патологии новорожденных и недоношенных, дошкольных организаций (детские сады/ясли, дома ребенка, детские дома, детские санатории) и младших классов школьных организаций. Каждый работник имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой- либо дискриминации.

Альберт Ахметов