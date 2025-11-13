#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.65
607.02
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.65
607.02
6.48
Мир

Главный вирус-убийцу назвала ВОЗ

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 16:17 Фото: pixabay
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что туберкулез остается одной из самых смертоносных инфекционных болезней в мире, сообщает Zakon.kz.

Согласно последним данным, в 2024 году от туберкулеза умерли 1,2 млн человек, а заразились им 10,7 млн.

В ВОЗ заявляют, что, несмотря на ощутимый прогресс в диагностике, лечении и инновациях, сохраняющиеся проблемы с финансированием и равным доступом к медицинской помощи грозят свести на нет достигнутые успехи в глобальной борьбе с туберкулезом.

"Снижение глобального бремени туберкулеза и прогресс в тестировании, лечении, социальной защите и исследованиях – все это хорошие новости после многих лет неудач, но прогресс – это не победа. Тот факт, что туберкулез продолжает уносить более миллиона жизней каждый год, несмотря на то, что его можно предотвратить и вылечить, просто возмутителен. ВОЗ работает со странами, чтобы закрепить достигнутый прогресс и ускорить достижение цели – положить конец туберкулезу к 2030 году", – заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

При этом отмечается, что с 2023 по 2024 год число случаев заболевания туберкулезом в мире снизилось почти на 2%, а число смертей от него – на 3%. Это снижение свидетельствует о продолжающемся восстановлении основных медицинских услуг после сбоев, вызванных пандемией COVID-19.

Для глобальной ликвидации туберкулеза требуется ускоренный прогресс в странах с наиболее тяжелым бременем. Так, в 2024 году 87% всех случаев заболевания туберкулезом в мире приходилось на 30 стран. Всего на восемь из них приходилось 67% от общего числа заболевших: Индию (25%), Индонезию (10%), Филиппины (6,8%), Китай (6,5%), Пакистан (6,3%), Нигерию (4,8%), Демократическую Республику Конго (3,9%) и Бангладеш (3,6%).

Что касается лечения туберкулеза, то, по оценкам, с 2000 года спасли 83 млн жизней.

"Несмотря на многочисленные достижения, глобальный прогресс по-прежнему далек от достижения целей Стратегии "Остановить туберкулез". Одним из основных препятствий является глобальное финансирование борьбы с туберкулезом, которое не растет с 2020 года. В 2024 году на профилактику, диагностику и лечение было выделено всего 5,9 млрд долларов США – чуть более четверти от целевого показателя в 22 млрд долларов США, установленного на 2027 год. Сокращение финансирования со стороны международных доноров с 2025 года представляет собой серьезную проблему. Моделирование уже предупредило, что долгосрочное сокращение финансирования со стороны международных доноров может привести к увеличению числа смертей до 2 млн человек и заболеванию туберкулезом до 10 млн человек в период с 2025 по 2035 год", – предупредили в ВОЗ.

В сентябре 2025 года санврачи Алматы заявили о том, что в городе наблюдается рост туберкулеза среди подростков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Глава ВОЗ: Новая пандемия не будет ждать, пока все успокоится
19:18, 02 апреля 2025
Глава ВОЗ: Новая пандемия не будет ждать, пока все успокоится
ВОЗ проводит экстренное заседание по Газе
17:39, 10 декабря 2023
ВОЗ проводит экстренное заседание по Газе
ВОЗ: Коронавирус никогда не будет полностью искоренен
19:43, 06 мая 2023
ВОЗ: Коронавирус никогда не будет полностью искоренен
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: