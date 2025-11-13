Главный вирус-убийцу назвала ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что туберкулез остается одной из самых смертоносных инфекционных болезней в мире, сообщает Zakon.kz.

Согласно последним данным, в 2024 году от туберкулеза умерли 1,2 млн человек, а заразились им 10,7 млн.

В ВОЗ заявляют, что, несмотря на ощутимый прогресс в диагностике, лечении и инновациях, сохраняющиеся проблемы с финансированием и равным доступом к медицинской помощи грозят свести на нет достигнутые успехи в глобальной борьбе с туберкулезом.

"Снижение глобального бремени туберкулеза и прогресс в тестировании, лечении, социальной защите и исследованиях – все это хорошие новости после многих лет неудач, но прогресс – это не победа. Тот факт, что туберкулез продолжает уносить более миллиона жизней каждый год, несмотря на то, что его можно предотвратить и вылечить, просто возмутителен. ВОЗ работает со странами, чтобы закрепить достигнутый прогресс и ускорить достижение цели – положить конец туберкулезу к 2030 году", – заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

При этом отмечается, что с 2023 по 2024 год число случаев заболевания туберкулезом в мире снизилось почти на 2%, а число смертей от него – на 3%. Это снижение свидетельствует о продолжающемся восстановлении основных медицинских услуг после сбоев, вызванных пандемией COVID-19.

Для глобальной ликвидации туберкулеза требуется ускоренный прогресс в странах с наиболее тяжелым бременем. Так, в 2024 году 87% всех случаев заболевания туберкулезом в мире приходилось на 30 стран. Всего на восемь из них приходилось 67% от общего числа заболевших: Индию (25%), Индонезию (10%), Филиппины (6,8%), Китай (6,5%), Пакистан (6,3%), Нигерию (4,8%), Демократическую Республику Конго (3,9%) и Бангладеш (3,6%).

Что касается лечения туберкулеза, то, по оценкам, с 2000 года спасли 83 млн жизней.

"Несмотря на многочисленные достижения, глобальный прогресс по-прежнему далек от достижения целей Стратегии "Остановить туберкулез". Одним из основных препятствий является глобальное финансирование борьбы с туберкулезом, которое не растет с 2020 года. В 2024 году на профилактику, диагностику и лечение было выделено всего 5,9 млрд долларов США – чуть более четверти от целевого показателя в 22 млрд долларов США, установленного на 2027 год. Сокращение финансирования со стороны международных доноров с 2025 года представляет собой серьезную проблему. Моделирование уже предупредило, что долгосрочное сокращение финансирования со стороны международных доноров может привести к увеличению числа смертей до 2 млн человек и заболеванию туберкулезом до 10 млн человек в период с 2025 по 2035 год", – предупредили в ВОЗ.

В сентябре 2025 года санврачи Алматы заявили о том, что в городе наблюдается рост туберкулеза среди подростков.