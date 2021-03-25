Популярная бургерная горела на "Атакенте" в Алматы

На "Атакенте" в Алматы произошел пожар, передает zakon.kz.

Горел киоск по продаже бургеров Salam Bro.

25 марта в 16.13 мин. на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение от полицейского поста о задымлении по ул. Тимирязева 42. По прибытии пожарных расчетов через три минуты установлено, что горят фритюрница, обшивка стен и потолочное перекрытие бургерной Salam Bro. Строение выполнено из легковозводимых конструкций, создалась угроза перехода огня на соседние объекты. Принятыми мерами загорание локализовано за 15 минут, ликвидировано полностью в 16:40, на общей площади 20 кв.м. - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Пожарные не допустили распространение огня на расположенные рядом торговый бутик и ломбард. Жертв и пострадавших нет.