В Актобе ищут тех, кто подложил в гостиницу муляж взрывчатки

В полиции Актобе отреагировали на сообщение о том, что в уборной гостиницы Ibis обнаружено взрывное устройство, сообщает zakon.kz.

На место были направлены все оперативные службы. Из здания эвакуировали 97 человек (10 человек персонала гостиницы, 7 человек персонала банка, расположенного в здании гостиницы, а также 80 постояльцев гостиницы). Саперы спецподразделения обследовали комнату, изучили схожий на взрывное устройство предмет, на металлическом корпусе которого была гравировка "Муляж".

Сейчас проводятся специальные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, оставивших данный муляж взрывного устройства. пресс-служба ведомства

Начато досудебное расследование по статье 287, части 3 УК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".