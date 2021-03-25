Работодателям необходимо застраховать работников до 31 марта - ОСМС

Наемные работники 30 тысяч предприятий Алматы могут остаться вне системы обязательного социального медицинского страхования, сообщает zakon.kz.

Этот вопрос был поднят на Региональном штабе по вопросам ОСМС с участием заместителя акима города Алматы Ержаном Бабакумаровым.

По словам директора филиала по городу Алматы Фонда медстрахования Тлеухана Абилдаева, чтобы сотрудники малого и среднего бизнеса могли получать медпомощь из пакета ОСМС, их работодатели должны до 31 марта 2021 года передать информацию о наемных работниках.

В апреле прошлого года был утвержден перечень МСБ, которые будут использовать "нулевую" ставку для налогов и социальных платежей до 1 октября 2020 года. Данную льготу согласно ПП РК №721 продлили до конца года. Таким образом наемные работники освобождены от отчислений и взносов на 9 месяцев.

Проводить процедуру по актуализации данных работников на сайте фонда представители малого и среднего бизнеса должны были регулярно до 25 числа месяца до конца 2020 года.

В целом по городу Алматы количество МСБ, освобожденных от уплаты, составляло – 116 604. По состоянию на начало марта этого года из них только 73,6% (85 781) актуализировали списки работников либо оплатили отчисления и взносы за ОСМС, остальные 26,4% (30 823) не обеспечили статус своим работникам. Поэтому работодателям важно понимать о важности проводимой работы по статусу застрахованности работников МСБ и занести данные на сайт фонда. директор филиала по городу Алматы Фонда медстрахования Тлеухан Абилдаев

Как это сделать?

Работодатель должен пройти по ссылке msb.fms.kz.

С помощью ЭЦП юрлица или ИП зарегистрироваться в информационной системе фонда и подписать пользовательское соглашение.

Добавить ИИН сотрудников (это можно сделать одним файлом Excel, так и построчно на каждого отдельного работника).

В случае соответствия всем требованиям статус в системе ОСМС обновится в течение 30 минут.

С полным списком 29 категорий МСБ, которые используют "нулевую" ставку для налогов и социальных платежей, можно ознакомиться в Постановлении правительства №224 "О дальнейших мерах по стабилизации экономики по вопросам налогообложения".