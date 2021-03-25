Юлия Навальная рассказала о проблемах мужа со здоровьем

Юлия Навальная написала пост о состоянии здоровья мужа и потребовала освободить его, сообщает zakon.kz.

Заявление об этом она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, все, кто знаком с Алексеем, знают: он не будет жаловаться до последнего.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы имеющихся у Навального проблемах со здоровьем, которые появились в колонии. Об этом рассказал его адвокат и отметил, что у Навального прогрессирует неизвестное заболевание, а из лекарств ему прописали ибупрофен.

Другой врач, который занимается проблемами со спиной, написал мне на бумаге упражнения из специальной гимнастики, как облегчить боль. Так эти гады не то что лекарства и врача не пропускают, так ещё и бумажки с этой гимнастикой забрали у адвокатов и Алексею не передают. Разумеется, осложнения со спиной связаны еще и с тем, что ему не дают нормально спать, будя по ночам каждый час. Тут и здоровый очумеет, не говоря уже о человеке, перенесшем полгода назад смертельное отравление. Возможно, Алексею потребуется серьезное лечение.Юлия Навальная

Свое обращение к Путину Юлия, как всегда, закончила требованием освободить мужа, которого "незаконно посадили".

То, что происходит сейчас, - это личная месть и расправа над человеком, которая происходит у нас на глазах. Это должно быть немедленно прекращено, - подытожила Навальная.

Сразу после сообщений об ухудшении здоровья мужа Юлия улетела в Германию.

2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию, заменив ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Блогеру предстоит провести в заключении примерно 2,5 года. Навальный отбывает срок в ИК-2 в Покрове во Владимирской области.