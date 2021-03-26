В Алматы эпидемия коронавируса коснулась детей

В Алматы участились случаи заболевания коронавирусом среди детей, передает zakon.kz.

Город остается в "красной" зоне. За прошедшие сутки выявлено 330 новых случаев заболевания КВИ.

Отмечается рост заболеваемости среди детей дошкольного возраста в три раза (за сутки - 17 случаев заражения) и учащихся, находящихся на онлайн-обучении, - в четыре раза (28 случаев). Родителям рекомендуется усилить разъяснительную работу с детьми о важности мер профилактики, - сообщили в акимате города.

В группе риска остаются люди старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Им настоятельно рекомендуют по возможности не покидать дома.

Также зафиксирован рост заражения среди категории лиц в возрасте 20-29 лет. Анализ показывает, что помимо общественных заведений рост скопления людей происходит в частном секторе - продолжается регистрация случаев заражения на семейных мероприятиях, свадьбах, поминках и тоях на дому, - отметили в ведомстве.

Акимат Алматы призывает жителей и гостей города быть ответственными, не посещать места скопления людей, не организовывать и не участвовать в массовых мероприятиях. Важно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5-2 метров и носить маски. За нарушение карантинных мер предусмотрена административная ответственность.