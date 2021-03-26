В Нур-Султане подвели итоги экологического марафона "Эко Асар-марафон добрых дел", сообщает zakon.kz.

За семь месяцев Оператором РОП было организовано свыше 4500 экологических уроков для учебных заведений на тему раздельного сбора твердых бытовых отходов, в которых приняло участие порядка 300 тысяч детей. Менторами проведено системное обучение 4123 волонтеров основам экологической культуры, правильной сортировке твердых бытовых отходов и ее пользе для окружающей среды.

Масштабная акция проходила в три этапа. В рамках первого "ЭкоАсар" школами и детскими садами был объявлен благотворительный сбор вторичного сырья в поддержку детей из малообеспеченных семей и приюта для бездомных животных. Благодаря активному участию 80 учреждений образования удалось собрать и сдать на дальнейшую переработку 36 965 кг макулатуры и пластика на сумму 1 млн 33 тысячи тенге. За счет вырученных средств от сдачи вторсырья куплено 12 ноутбуков для детей из малообеспеченных семей и передано свыше 1200 кг корма городскому приюту для бездомных животных.

Второй этап "ЭкоАсар" был направлен на продвижение проекта "Читающая нация – читающая школа", цель которого повысить читательскую грамотность среди молодежи. Акция, продлившаяся с ноября по декабрь прошлого года, позволила детям собрать и сдать на переработку 13 333 кг вторсырья и пополнить библиотечный фонд своих школ 362 произведениями художественной литературы, из них на казахском – 209, на русском – 153 книг.

Были подведены итоги "ЭкоАсар-3" направленное на системное продвижение раздельного сбора ТБО. Акция стартовала 1 февраля 2021 года и по ее итогам лучшие школы и детские сады были награждены от Оператора РОП денежными сертификатами на организацию подпочвенного орошения для посадки яблоневого сада. Также лидеры по количеству отсортированного вторсырья получили подарки в виде планшетов. Всего участники собрали и отправили на переработку 17 211 кг вторичного сырья (макулатура, пластик, стеклянные отходы).

Вырученные средства от сдачи вторсырья будут направлены на озеленение, посадку цветов и деревьев в столичных школах и детских садах.

Акция "ЭкоАсар-марафон добрых дел", длившаяся 7 месяцев внесла большую лепту в формирование экологической культуры подрастающего поколения. О важности раздельного сбора и переработки отходов узнали свыше 450 000 человек.

Проект организован Оператором РОП, управлением образования Нур-Султана, при поддержке Центра модернизации города Нур-Султан и Республиканского Общественного Объединения "Жас Улан".

Акцию "ЭкоАсар" поддержали мусоровывозящая компания "Clean city NC", ИП "Eco-KZ".