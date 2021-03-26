Блогер рассказала, за что Instagram блокирует пользователей

Блогер Алия Байтугаева, больше известная как Super Mamasita, поведала историю о том, как потеряла свой аккаунт в Instagram, передает zakon.kz.

Она объяснила, что этим занимаются не люди. Программа запрограммирована так: если выставлять ролики и снимки с полуголыми детьми, они будут расцениваться как сексуальное домогательство:

Сейчас Instagram блокируют абсолютно за все. Блокирует робот. Я выставляла видео, где мои дети бегают по дому в трусах. Из-за этого произошла блокировка. Мой аккаунт блокировали уже шесть раз. Считаю, что была совершена кибератака, - поведала Байтугаева в программе "Без фильтров".

Блокировку аккаунта в социальной сети Super Mamasita расценила как некий знак, что ей нужно больше времени уделять семье. Блогер поблагодарила всех тех, кто оказал ей поддержку в тот период.

Я никогда в жизни не накручивала подписчиков. Это глупость. Феномен Mamasita в том, что она говорит правду, выворачивает проблемы, которые есть в семье. Она не боится сказать то, что думает. - заключила блогер.