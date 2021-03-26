Чиновников подозревают в хищении ноутбуков, закупленных для малообеспеченных семей

Начато досудебное расследование по хищению части ноутбуков, закупленных для учащихся из малообеспеченных семей, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении работников Отдела образования акимата одного из районов области. Они подозреваются в хищении части ноутбуков, закупленных Управлением образования за счет резерва правительства на неотложные затраты в период пандемии для учащихся школ района из малообеспеченных семей, — сообщил Бигайдаров.

По его словам, ущерб государству от совершенного преступления составил более 12 млн тенге.

Следователь добавил, что другие обстоятельства дела в интересах следствия разглашению не подлежат. Окончательное решение по делу будет принято по результатам проведения следственных действий.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан