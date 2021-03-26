Цены на продукты в Мангистауской области находятся на контроле акимата

Цены на продукты питания находятся на контроле у акимата Мангистауской области. Ежедневный мониторинг, создание "уголков" с социальным товаром, а также подписание меморандумов с торговыми сетями позволяет обеспечивать граждан продуктами по низким ценам.

Особо работа была активизирована в минувшие выходные. В канун празднования Наурыз мейрамы, во всех районах и городах области, в соответствии с представленным графиком, прошли продовольственные ярмарки. Свои товары представили гражданам местные крестьянские хозяйства и местные товаропроизводители.

Снижение цен на продукты первой необходимости стало возможным и благодаря подписанным меморандумам между акиматом области и руководителями торговых сетей. Наряду с этим, существует и договоренность между поставщиками продуктов питания и продавцами - о минимальных надбавках на стоимость. Недорогие продукты реализовываются в гипермаркете "Дина", супермаркетах "Дана", "Анвар" и "Алтынфуд". Подобные меры — ответ на повышение стоимости социально значимых продуктов питания.

В ряде крупных торговых магазинов Актау появились "Уголки" с социально-значимыми товарами. Там расположены продукты питания, которые реализуются по самым минимальным ценам. Подобные секции отмечены притягивающими взгляд покупателей вывесками, и специальными цветными ценниками. Прежде всего, принимаемые меры направлены на стабилизацию цен, на продукцию, на которую сейчас наблюдается повышенный спрос.

Стоит отметить, что во время проведения мониторинга поступала обратная связь со стороны покупателей. Жители выражали благодарность членам группы за проделанную работу, они отметили значительно снижение цен на ряд продуктов первой необходимости. Специалисты в свою очередь оперативно реагировали на предложения со стороны жителей, проведя разъяснительные беседы.

К слову, работа по контролю над ситуацией с ценами на социально значимые продовольственные товары ведется специально созданным штабом. Глава региона поручил его членам не допускать резких скачков стоимости товаров и спекулятивных действий на рынке. Вместе с тем, принимаются во внимание замечания и предложения, поступающие от граждан. Эта работа остается на постоянном контроле акимата области.